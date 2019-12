IMOLA. La grande musica torna sulle rive del Santerno. Presentati ufficialmente stamane all’autodromo di Imola i tre concerti previsti per l’estate 2020 quando all’Enzo e Dino Ferrari si esibiranno Vasco Rossi (il 26 giugno), i Pearl Jam (il 5 luglio) e Cesare Cremonini (il 18 luglio). Non esclusa la possibilità di portare altri big in una location, come ha rimarcato il presidente di Formula Imola, Uberto Selvatico Estense, “inconica per la musica”.

Video realizzato da Mauro Monti