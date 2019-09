Estate finita, a Riccione via ai sopralluoghi sul litorale

RICCIONE. Estate agli sgoccioli e a Riccione scattano i sopralluoghi del Comune sul litorale. La prossima settimana l'assessore al Demanio, Andrea Dionigi Palazzi, andrà a verificare di persona la tenuta in vista dei prossimi interventi di ripascimento e di ripristino della profilatura del litorale. Intanto in giornata la draga Uso è intervenuta a scopo preventivo all'imboccatura del porto canale per garantire, in caso di cambiamento climatico nei prossimi giorni ed eventuali condizioni di maltempo, la regolare attività portuale. Domenica intanto è terminato il servizio di salvataggio mentre questa mattina sono partiti interventi di ordinaria manutenzione al porto.

