Esibizionista in azione al Beach Village di Riccione, arrestato 55enne

RIMINI. Tre anni fa, dopo due precedenti condanne a dieci e undici mesi, “chiuse” i conti con la giustizia patteggiando altri due anni di reclusione con la promessa di sottoporsi finalmente a un trattamento capace di liberarlo dagli impulsi che lo avevano spinto a “toccarsi” davanti a una bambina. L’uomo, invece, un 55enne nato a Cattolica e domiciliato a Riccione ci è ricascato. I carabinieri lo hanno arrestato (e posto ai domiciliari nella villa dove abita) per l’ennesima “esibizione” avvenuta in pieno giorno davanti a un gruppo di ragazzine minorenni all’interno del parco “Beach Village”, in viale D’Annunzio a Riccione.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: