Escherichia coli, divieto di balneazione a sud del porto di Riccione

RICCIONE. Balneazione vietata a sud del porto di Riccione. A seguito delle analisi programmate di Arpae ed effettuate nei giorni scorsi, l'acqua nel tratto a ridosso del portocanale non è risultata idonea alla balneazione e per tanto è scattato il divieto temporaneo attraverso un'ordinanza del Comune di Riccione. In particolare sono risultati in eccesso sia gli escherichia coli che gli enterococchi intestinali. L'area del divieto ha un'estensione di 311 metri. Sono in corso analisi per verificare se i valori sono migliorati. Bisognerà inoltre capire come mai da Cesenatico a Cattolica solo a sud del porto di Riccione si siano riscontrati questi dati, compatibili con il problema degli scarichi a mare.

Si ricorderanno le recenti polemiche da parte del Comune di Riccione che per voce dell'assessore al Turismo Stefano Caldari accusava il Comune di Rimini di essere la causa dei divieti lungo la costa. In questo caso le acque di Rimini sono risultate perfettamente idonee alla balneazione mentre quelle di Riccione, limitatamente all'area a sud del portocanale, no.