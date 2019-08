Era sparito in Romania con le figlie: è tornato a Imola

IMOLA. E’ tornato a casa ieri pomeriggio il giovane rumeno ricercato dai carabinieri della Compagnia di Imola per sottrazione e trattenimento di minori all’estero, dopo che aveva saltato il rientro in Italia previsto il 22 agosto scorso, al termine di un viaggio programmato in Romania con le figlie minorenni iniziato il 14 agosto. La situazione, seguita direttamente dagli investigatori dell’Arma di Imola, si è conclusa a lieto fine. Al rientro in Italia, le bambine sono state riaffidate alla madre e la denuncia è stata ritirata.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: