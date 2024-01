Turismo in Romagna. Gli eventi del 2024 dal Tour de France alla Notte Rosa nelle fiere europee

RIMINI. Lo sport con lo storico passaggio della Grand boucle; i grandi eventi a partire dalla Notte rosa; gli appuntamenti dedicati a enogastronomia e cultura. Con un programma a 360 gradi la Romagna si prepara a un 2024 da grandi numeri per il turismo. Per raccontare e svelare a un pubblico internazionale tutte le possibilità legate alle vacanze nelle città e nei borghi romagnoli, Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e gli operatori del territorio prenderanno parte nelle prossime settimane a una serie di fiere di settore, in Italia e all’estero. In questi giorni a Stoccarda è in corso Cmt e sarà l’occasione per presentare gli eventi outdoor e gli eventi di sistema, così come le tante iniziative collaterali che accompagneranno il passaggio del Tour de France. Sempre a gennaio in Spagna ecco Fitur, l’International tourism fair di Madrid, uno dei più importanti eventi business to business e to consumer a livello europeo, con filo conduttore i temi della sostenibilità ambientale e della tecnologia. Senza dimenticare la Bit, Borsa internazionale del turismo, a Milano dal 4 al 6 febbraio. E 10 giorni dopo in Germania la Free di Monaco di Baviera.