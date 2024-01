Smog Emilia-Romagna. Con meno inquinamento risparmio da 640 milioni nella sanità. Ma è polemica

BOLOGNA. Grazie alla riduzione dei livelli di smog nei prossimi anni l’Emilia-Romagna potrebbe risparmiare oltre mezzo miliardo di euro in sanità. E’ una delle previsioni contenute nel nuovo Piano regionale della qualità dell’aria (Pair 2030), che oggi ha incassato il parere favorevole della commissione Politiche per la salute della Regione. Il piano prevede 154 milioni di euro di investimenti per ridurre le sostanze inquinanti in atmosfera entro il 2030. Gli obiettivi, in particolare, sono di ridurre del 13% le polveri sottili (Pm10), del 29% l’ammoniaca e del 13% lo zolfo. “Questo significa una riduzione di 640 milioni di euro di costi per curare le patologie collegabili all’inquinamento”, afferma il relatore di maggioranza del provvedimento, il consigliere regionale Pd Andrea Costa. Il numero, precisa il dem, “è il frutto dello studio dei benefici prodotti dal precedente Piano aria”. Il centrodestra però non è affatto convinto. “Com’è possibile affermare un risparmio di 600 milioni di euro per la riduzione di patologie quando ancora oggi il Registro regionale tumori non funziona e non si conosce quindi l’incidenza, per qualità e quantità, delle malattie collegabili all’inquinamento”, si chiede il consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti. In particolare, a Bologna “i dati disponibili sul Registro tumori sono solo quelli delle annualità 2017-2018- rileva il leghista- nessun dato per gli anni prima nè dopo, per il persistere di problemi legati alla elaborazione dei casi oncologici su base provinciale. Come è possibile, allora, dare per certa una previsione di minori spese per curare patologie che si prevede caleranno quando non si sta tenendo conto dell’andamento dei tumori- si chiede ancora una volta Marchetti- forse la Giunta è a conoscenza di dati tenuti nascosti ai consiglieri e ai cittadini?”.

Scettico sul nuovo Piano aria della Regione Emilia-Romagna è anche il consigliere del Carroccio Emiliano Occhi, relatore di minoranza del provvedimento. “Nessuno nega le evidenze scientifiche tra la qualità di aria, gli inquinanti e la salute dei cittadini- dice- ma assistiamo a un continuo aumento dell’aspettativa di vita, e la qualità dell’aria negli ultimi 30 anni è migliorata. Questo ci porta a dire che ogni nuova scelta in materia di Piano aria debba essere fatta a ‘impatto neutrale’ sulle condizioni tecnologiche della nostra società”. Secondo Occhi, dunque, “il Piano aria individua obiettivi da raggiungere, ma non tiene conto del fatto che dobbiamo non solo fare i conti con la qualità della vita, ma anche con quello della produzione economica alle prese con una forte competizione internazionale. Il rischio è di penalizzare le nostre imprese e la nostra agricoltura”. In poche parole, contesta il leghista, “il Pair 2030 ha scelto di combattere un nemico, il particolato, disinteressandosi di tutto il resto, soprattutto della competitività strategica dei nostri settori produttivi, per non parlare delle forti disparità introdotte tramite le stringenti limitazioni imposte alla mobilità privata”. Per l’esponente del Carroccio, il piano è dunque una “camicia di forza imposta da un’Unione europea in preda a visioni miopi e unidirezionali, che costringono la politica regionale e italiana a dibattere un tema che non è più nella propria piena potestà decisionale”. Replica la dem Lia Montalti. “Questo piano tutela la salute dei cittadini a partire da chi è più è esposto come bambini e persone con fragilità- afferma- partire da questi temi rende anche più efficace spiegare ai cittadini i motivi delle nostre scelte”.