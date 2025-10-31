Ravenna, il mare come porta di accesso. La nuova stazione marittima pronta entro la primavera

RAVENNA. La nuova stazione marittima di Porto Corsini si prepara a entrare in funzione entro la prossima primavera, in tempo per accogliere le prime navi della stagione crocieristica 2026, il cui calendario sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni. Con un investimento di 50 milioni di euro, l’infrastruttura si estende su 10mila metri quadrati distribuiti su due livelli e comprende una passerella sopraelevata per il collegamento diretto tra terminal e navi, oltre a una banchina in grado di ospitare imbarcazioni fino a 315 metri.

L’edificio, ormai in fase di completamento, unisce funzionalità, sostenibilità e attenzione al comfort degli operatori. Sono previsti impianti per l’efficienza energetica, sistemi per il recupero delle acque piovane, materiali a basso impatto e soluzioni per incentivare la mobilità dolce. All’interno troveranno spazio aree operative, servizi per i passeggeri e zone di attesa, mentre all’esterno saranno disponibili parcheggi per bus, taxi e auto, aree verdi e quattro strutture dedicate alla ristorazione, all’accoglienza degli equipaggi e all’informazione turistica.

Di recente è stato trasferito nei pressi del terminal il monumento al marinaio, precedentemente collocato vicino al cimitero di Ravenna. La nuova sistemazione restituisce alla statua un ruolo centrale, trasformandola in simbolo di benvenuto per i viaggiatori del mare e collegando idealmente porto, comunità e memoria marittima.

La stagione 2025 ha registrato 84 scali e circa 247.000 passeggeri, con un flusso variegato di navi e compagnie internazionali. Le giornate di picco hanno richiesto l’impiego di circa 300 addetti tra servizi portuali, logistica, accoglienza e trasporti. In vista del 2026 è previsto un ulteriore incremento degli arrivi, a conferma del ruolo sempre più rilevante di Ravenna nel panorama crocieristico dell’Adriatico.