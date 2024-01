Ravenna capitale del progetto di idrogeno verde europeo

Idrogeno verde: Ravenna guida la transizione e attrae 2 milioni di euro per sostenere il progetto di cui sarà capofila. Si chiama Green Hydra ed è stato approvato nel contesto del programma Interreg Europe, che promuove la cooperazione e lo scambio di buone pratiche all’interno dell’Unione. E nella città che sta vedendo svilupparsi già tre importanti progetti legati all’idrogeno e che sta attivando un centro di ricerca, a Marina di Ravenna, proprio su queste tecnologie, ora giunge un importante stanziamento per sostenere la diffusione dell’idrogeno verde come fonte energetica sostenibile. Con la destinazione di un capitolo di spesa all’appannaggio del soggetto capofila di Green Hydra, ossia il Comune di Ravenna, che potrà disporre di oltre 322mila euro per uno scopo ben preciso: il coinvolgimento di piccole e medie imprese nel circuito dell’idrogeno verde, settore certamente in forte espansione, ma all’appannaggio solo delle grandi imprese. Non a caso, Palazzo Merlato ha già interessato su questa partita Agnes, che con gli elettrolizzatori collegati alle rinnovabili offshore produrrà proprio idrogeno verde. Anche un’istituzione come l’Autorità di sistema portuale prenderà parte a Green Hydra, forte dell’esperienza che consoliderà con lo sviluppo della medesima tecnologia, in questo caso collegata al campo fotovoltaico con cui porterà a nuova vita l’area Ex Sarom, con fondi Pnrr. E anche Eni, che vede una possibile applicazione della produzione di idrogeno nella partita sulla captazione e stoccaggio della CO2, verrà coinvolta nel programma, considerato anche l’investimento che sta apportando nella ricerca su questa filiera all’interno del Centro ricerche di Marina di Ravenna, in collaborazione con Unibo: «Sicuramente quella sede sarà utile come fulcro operativo per gli sviluppi di Green Hydra - afferma l’assessora allo sviluppo economico e politiche Ue, Annagiulia Randi -. Ma dare modo alle Pmi di fruire di questo know-how diventa fondamentale sia per il contributo che possono fornire alla transizione ecologica, così come per il vantaggio competitivo e occupazionale che lo sviluppo di percorsi d’innovazione nel campo dell’approvvigionamento energetico può garantire». Il progetto di cui Ravenna è soggetto principale raggruppa altre dieci regioni europee, e vede partecipe l’Emilia-Romagna come “policy associated partner”: ossia l’ente responsabile della revisione, integrazione o miglioramento della politica inerente il progetto. La partecipazione dei partner europei è considerata, nelle parole dell’assessore Randi, come fondamentale perchè «collaboreranno con Ravenna sull’implementazione delle strategie sullo sviluppo e la diffusione di questa tecnologia parallela a quella che faremo noi - aggiunge -. Ideeremo pertanto soluzioni su cui potremo condividere, passo dopo passo, le evoluzione nel creare una vera filiera dell’idrogeno verde di piccole e medie imprese locali, cui forniremo linee guida,suggerendo soluzioni fattibili e sostenibili economicamente. E il centro ricerche di Marina sarà sede dei workshop tecnici organizzati in campo italiano per lo scambio dí competenze, portando qui esperti da tutta Europa».