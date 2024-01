Quotazione in Borsa, logo e 41 nuove assunzioni

Oltre 40 nuove risorse assunte in tutti i settori dell’azienda. E altre in prospettiva. Nell’anno del ritorno in Borsa, contraddistinto anche da un logo rinnovato e da diverse acquisizioni importanti, prosegue il piano di espansione del Gruppo Olidata, che nel corso del 2023 ha continuato a investire sul personale. Per il suo piano di crescita l’impresa, che può contare su 130 dipendenti in organico, ha elaborato nei mesi scorsi un programma di assunzioni, rafforzato ancora di più dall’annuncio pubblicato lo scorso ottobre: una campagna di recruiting che evidenzia la volontà di investire continuamente nel valore che ogni singola nuova risorsa è in grado di apportare all’interno del panorama aziendale.

Un passo fondamentale per prepararsi alle nuove opportunità che attendono Olidata nel 2024, «consolidando e rafforzando ulteriormente la propria strategia di sviluppo e crescita» come spiega una nota del gruppo. «Le nuove assunzioni non solo hanno rafforzato la struttura aziendale ma contribuiscono a creare un ambiente di lavoro dinamico e stimolante, promuovendo lo sviluppo professionale e la crescita individuale dei dipendenti. L’incremento delle skills aziendali, grazie alle nuove assunzioni, porta un valore aggiunto a livello economico, sociale e culturale».

I nuovi ingressi hanno privilegiato i giovani tanto che l’età media delle nuove risorse è di 35 anni, dato che ha contribuito ad abbassare l’età media aziendale a 39 anni. Intelligenza artificiale, Big data, Cloud e Cyber Security gli ambiti principali interessati dalle nuove assunzioni, che hanno riguardato le sedi di Roma, Cagliari e Vimercate del gruppo. Si tratta di settori cruciali per la digitalizzazione del Paese su cui Olidata sta investendo per affermarsi come uno dei player di riferimento a livello nazionale. «La squadra di lavoro si arricchisce così di nuove figure professionali e competenze - ha sottolineato l’amministratore delegato della Olidata, Cristiano Rufini -. Formare e guidare le nostre risorse è la chiave per costruire il nostro futuro; un futuro dove anche le prossime generazioni dovranno essere protagoniste».