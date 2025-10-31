Porto Ravenna. Fondali, banchine, logistica. Con il progetto Port Hub lo scalo cambia volto

RAVENNA. Il porto di Ravenna prosegue il suo percorso di trasformazione con il progetto “Ravenna Port Hub”, un piano che punta a rafforzarne il ruolo come snodo logistico di rilevanza strategica nazionale. A fare il punto della situazione è Francesco Benevolo, commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, che introduce così il contesto: «Il porto di Ravenna va avanti anche nella realizzazione del progetto “Ravenna Port Hub” che prevede interventi in grado di consolidare il ruolo di snodo portuale e logistico di importanza strategica nazionale dello scalo». L’escavo del canale è naturalmente il cuore del progetto costituito però da un insieme di elementi strategici che dovranno portare ad aver un hub destinato ad accogliere le sfide del futuro.

«Si tratta di un progetto integrato che dota il porto di nuovi fondali, nuove banchine, nuove aree logistiche e collegamenti viari e ferroviari ampliati, con grandi investimenti legati alla transizione energetica ed alla digitalizzazione», precisa infatti Benevolo. Avviato nel 2022, il piano si articola in due fasi. La prima si è quasi completamente conclusa alla fine del 2024 e ha compreso l’ammodernamento delle banchine esistenti, la realizzazione di un chilometro di nuova banchina nella penisola Trattaroli, il dragaggio del canale portuale fino a una profondità di 12,5 metri e la creazione di circa 200 ettari di aree logistiche collegate alla viabilità e alla rete ferroviaria. «Questa prima fase ha comportato un investimento di circa 250 milioni di euro».

In parallelo è partito il “secondo tempo” dei lavori, che introduce soluzioni tecnologiche avanzate e maggiore sostenibilità ambientale. «Sono state avviate le attività della seconda fase, che prevedono la realizzazione di un impianto, unico in Italia per tecnologia impiegata, per la gestione in maniera ambientalmente sostenibile dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio ed un ulteriore approfondimento del canale fino a -14,5 metri che consentirà l’accesso al porto di Ravenna a navi di dimensioni maggiori o con maggiore carico». Attualmente, spiega, «la realizzazione del nuovo impianto è compiuta per il 60% e delle ulteriori attività di dragaggio sono state ultimate quelle relative alla canaletta di accesso al porto e all’avamporto».

Il nuovo attraversamento del canale

Un altro intervento considerato prioritario riguarda il nuovo ponte sul canale Candiano, necessario per alleggerire la pressione sull’attuale infrastruttura e sgravare la città e la zona portuale dal traffico. «Il secondo attraversamento sul canale Candiano costituisce per noi una opera indispensabile e prioritaria dal momento che il ponte mobile attualmente utilizzato è percorso da oltre 10 milioni di veicoli all’anno. È ovvio che una tale mole di traffico ha un impatto pesante sull’infrastruttura che, di conseguenza, è costantemente sottoposta ad interventi di manutenzione al fine di garantirne il massimo della sicurezza».

Lo studio di fattibilità elaborato dall’Autorità ha considerato diverse ipotesi tecniche e localizzative. «Stiamo dialogando con il Comune per individuare l’opzione migliore che verosimilmente sarà quella di un attraversamento in superficie, sempre mobile, non troppo distante dall’attuale ponte». Tuttavia, sottolinea Benevolo, «siamo nella fase di interlocuzione con il Ministero per il reperimento delle risorse per la realizzazione dell’opera ed effettivamente sarà possibile procedere solo nel momento in cui tali risorse saranno, almeno in parte, reperite».

Un occhio al “green”

Sul fronte della sostenibilità energetica, il porto investe anche in produzione rinnovabile con la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico nell’area dell’ex raffineria Sarom, da anni dismessa. Qui saranno installati i pannelli che daranno vita a questo grande impianto. «Attualmente sono in corso di ultimazione dei lavori di generale sistemazione del terreno al fine di renderlo idoneo alla posa, dal momento che si trattava di un’area abbandonata dagli anni di dismissione della raffineria». Gli interventi in corso riguardano il livellamento, lo spianamento e la pulizia della zona. «L’installazione dei moduli fotovoltaici e relative opere annesse inizierà nei prossimi mesi, per terminare entro giugno 2026, come previsto dal Pnrr». Il nuovo impianto avrà una capacità di 37,16 megawatt di picco e si estenderà su oltre 40 ettari nell’ambito portuale. L’energia prodotta sarà destinata in via prioritaria al cold ironing del terminal crociere: «L’impianto produrrà energia green da destinare prioritariamente all’elettrificazione delle banchine destinate al traffico turistico consentendo quindi alle navi in sosta di spegnere i motori con tutti i benefici ambientali che questo comporterà».