Influencer, non tutti sono Chiara Ferragni. 520mila “lavoratori” ma in media prendono 56 euro al mese

BOLOGNA. Sono quasi 45 milioni gli utenti in Italia che utilizzano i social network. Il fatturato prodotto nel 2023 dagli influencer è di quasi 350 milioni di euro, pari allo 0,02% del Pil italiano, e impiega oltre 520 mila “lavoratori”. Le entrate dello Stato legate a queste attività, fra tasse e contributi, ammontano a oltre 70 milioni di euro l’anno. Questa è la stima di Susini Group, studio di Firenze leader nella consulenza del lavoro. Gli influencer sono personaggi, con un notevole seguito di follower, che promuovono sui loro canali social prodotti e servizi per conto di aziende. I settori merceologici più attivi sono quelli della moda, del beauty, dei viaggi e del cibo. I social media maggiormente utilizzati sono YouTube, TikTok e Facebook. «Sono ormai diverse settimane che il gossip italiano si interessa delle operazioni commerciali più o meno lecite messe in atto da una nota influencer. Quello che a noi interessa non è giudicare le sue azioni ma studiare i numeri che si nascondano dietro il ‘fenomeno influencer’», commenta Sandro Susini, consulente del lavoro e fondatore di Susini Group. «Il fenomeno dev’essere tutelato perché è una parte importante della nostra economia e, allo stesso tempo, normato al fine di garantire i diritti fondamentali della persona e dei minori attraverso una maggiore trasparenza della pubblicità che viene promossa», conclude. A guardare bene i numeri tuttavia non può sfuggire un dato importante. Se sono 520mila i lavoratori di questo mondo, visto il fatturato, avrebbero un’entrata annua media di 673 euro, circa 56 euro al mese. Per una Chiara Ferragni che guadagna milioni di euro ci sono tanti lavoratori del settore che si devono accontentare di pochi spiccioli.