Il benessere dei dipendenti un valore aggiunto in termini economici

CESENA. In un contesto lavorativo dinamico come quello attuale, il concetto di “welfare aziendale” emerge come un pilastro fondamentale per il benessere dei dipendenti. Un trend non è casuale ma guidato da diversi fattori che stanno ridefinendo il panorama aziendale: i buoni pasto rappresentano uno dei benefici più diffusi, con un mercato attuale valutato intorno ai 4 miliardi di euro e oltre 4 milioni di consumatori coinvolti, mentre il valore del mercato del welfare aziendale ha registrato una crescita notevole, superando i 6,5 miliardi di euro nel 2023, coinvolgendo oltre 7,5/8 milioni di dipendenti e quello dei fringe benefit, spesso sottovalutato, sta crescendo costantemente, attualmente valutato intorno ai 2,5 miliardi di euro e in previsione di superare i 3 miliardi entro il 2024. Dati che riflettono un chiaro trend: investire in queste soluzioni è cruciale non solo per il benessere dei dipendenti, ma anche per abbattere il cuneo fiscale.

Tutti temi che saranno al centro di Romagna Welfare del 4 ottobre alla Fiera di Cesena, l’immancabile evento biennale sul welfare che si pone come momento chiave per esaminare da vicino l’adozione di queste soluzioni nel territorio, attraverso il contributo di relatori provenienti da settore pubblico, associazioni di categoria, sindacati e imprese. Promosso da Welfare Group e Mediatip, con il patrocinio dell’Università di Bologna, la Regione Emilia-Romagna, l’Anci (associazione Nazionale dei Comuni) e di tutte le associazioni del commercio, dell’artigianato e del turismo oltre al sostegno di multinazionali di settore come Epipoli e Toduba e del mondo cooperativo come la cesenate Cils, l’evento avrà un’anteprima nazionale a fine settembre alla Camera dei Deputati a Roma, prima dell’evento del 4 ottobre a cui saranno invitate le 150 aziende più rappresentative del territorio.

Inoltre, quest’anno, in collaborazione con Federalberghi Rimini, sarà affrontato anche il tema del turismo, settore strategico per la Romagna che, secondo gli organizzatori, ancora non sfrutta appieno le opportunità normative per abbattere il cuneo fiscale. Lo studio che precede Romagna Welfare 2024 coinvolgerà numerose aziende; i risultati di questo studio saranno presentati durante l’evento, arricchendo il dibattito con dati concreti e analisi approfondite. Per partecipare, consultare il sito www.romagnawelfare.it, inviare una mail all’indirizzo comunicazione@welfaregroup.it o telefonare allo 0547 612984.