Emilia-Romagna. Risoluzione bipartisan per salvare il pomodoro dalla concorrenza sleale

BOLOGNA. Tutelare i produttori locali di pomodoro contro la “concorrenza sleale” di coltivazioni in arrivo da Paesi extra Ue. E’ l’impegno chiesto dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna con una risoluzione bipartisan proposta da Italia viva e sostenuta da Pd e centrodestra.

«L’obiettivo- spiega Pasquale Gerace (Iv), primo firmatario della proposta- è che vengano adottate misure per proteggere i produttori locali dalla concorrenza sleale, per promuovere la qualità e la sostenibilità dei prodotti italiani, garantire che i consumatori abbiano accesso a prodotti di alta qualità». Per questo, continua, «è opportuno collaborare con le istituzioni europee e nazionali per implementare misure che garantiscano trasparenza, equità e sostenibilità nella filiera del pomodoro, attraverso l’adozione di norme più rigorose sull’etichettatura dei prodotti, l’introduzione di dazi sulle importazioni di pomodori da Paesi che non rispettano gli standard europei e l’adozione di misure per promuovere la produzione locale di pomodori».

Nel settore, spiega Gerace, c’è «preoccupazione per la crescita delle importazioni nella Ue di derivati del pomodoro dai Paesi extra europei, che producono a basso costo e in assenza dei requisiti etico-sociali», con un notevole divario tra i costi di produzione. Questo sta portando a un «fenomeno ormai diffuso tra le aziende europee di seconda trasformazione, cioè l’acquisizione di derivati del pomodoro da Paesi come Cina, Iran, Turchia ed Egitto, che offrono prodotti a basso costo, anche se con standard etico-sociali ed ambientali limitati al fine di abbassare i costi di produzione. Tutto ciò danneggia le filiere europee che vendono i loro prodotti con elevati standard di sostenibilità ambientale e sociale sul mercato interno a causa delle differenze in termini di qualità, affidabilità, sostenibilità ed eticità». D’accordo il leghista Fabio Rainieri, secondo cui «gli agricoltori sono fin troppo vessati dalle politiche Ue. I produttori italiani di pomodoro non solo sono soggetti a controlli molto severi, ma utilizzano metodi di produzione attenti alla salubrità del prodotto. C’è bisogno di fare di più per tutto il mondo dell’agricoltura e per gestire la produzione di pomodoro in modo corretto».

Per Marta Evangelisti, capogruppo Fdi in Regione, «occorre che ognuno faccia la propria parte. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, lo sta facendo, ascoltando le parti in causa. E sarà presente a ‘Tomato world’ in programma questa settimana a Piacenza per raccogliere tutti gli spunti che arriveranno dal convegno». Per Marco Mastacchi, consigliere di Rete Civica, «con questa risoluzione possiamo dare un messaggio agli agricoltori che si trovano in difficoltà. L’agricoltura è in ginocchio e serve un’analisi approfondita del settore. Ricordo che in Emilia-Romagna, nel ferrarese, diversi coltivatori stanno segnalando la presenza di una pianta infestante che incide sul calo della produzione di pomodoro». La dem Mirella Dalfiume ricorda, dal canto suo, che quella del pomodoro «è una filiera importante anche per la nostra regione. Oltre un terzo della produzione e trasformazione nazionale sono concentrate in Emilia-Romagna ed è giunto sostenere il principio di responsabilità dell’importatore istituendo una black list dei Paesi che non rispettano i requisiti». Per la verde Silvia Zamboni, infine, c’è anche un tema di «giusto compenso. Gli accordi commerciali internazionali strozzano gli agricoltori, i cui costi di produzione spesso sono superiori ai ricavi. Non vengono premiati i Paesi che fanno un uso ridotto di pesticidi. Rinnovo anche la richiesta dell’impegno a detossificare la nostra agricoltura».