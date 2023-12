Agricoltura. Crisi nera per le pere da Ravenna a Rimini

MODENA. Il comparto della pericoltura «soffre per una grave crisi strutturale, ma dal Governo arrivano solo briciole che non riescono a coprire nemmeno l’aumento dei costi produttivi. Il grido d’allarme lanciato nei mesi scorsi dalle associazioni e dagli agricoltori giace inascoltato, perché 10 milioni di euro per tutto il Paese, meno di mille euro a ettaro, rappresentano una presa in giro nei confronti degli imprenditori agricoli a fronte del fatto che solo quest’anno hanno dovuto affrontare un incremento di costi di cinquemila euro a ettaro».

E’ quanto afferma, in una nota, il parlamentare modenese del Partito democratico Stefano Vaccari secondo il quale l’allarme è davvero rosso. «Il comparto rischia una caduta libera insanabile se non si corre subito ai ripari, consentendo agli agricoltori di riorganizzare le loro aziende per fronteggiare le nuove calamità dovute ai mutamenti climatici e l’aggressione di insetti e parassiti». La provincia di Modena - insieme alle altre emiliano-romagnole di Ravenna, Ferrara, Rimini, Reggio Emilia, oltre alle altre regioni del Nord - è tra le aree più colpite.

«La dismissione media di oltre il 35% dei terreni con impianti di pere, con punte anche del 90% nei raccolti di quest’anno, può determinare il ricorso a elevate quantità di pere di provenienza extra Europa, con standard di inferiori per qualità e sicurezza”, avvisa Vaccari. Servono dunque «interventi immediati: naturalmente, nella manovra finanziaria non c’è nulla se non briciole, non solo per la pericoltura ma anche per l’agricoltura italiana». Sono stati bocciati tutti gli emendamenti del Pd che chiedevano maggiori risorse e strumenti per aiutare il comparto. «Il ministro Lollobrigida si è preoccupato solo di aumentare il fondo destinato all’incremento del suo staff ministeriale per prepararsi alle elezioni europee», annota infine Vaccari.