A Ravenna la prima Zona franca doganale dell’Emilia-Romagna

RAVENNA. Ravenna diventa il cuore di un nuovo progetto logistico che punta a rafforzare il ruolo dell’Emilia-Romagna nei traffici internazionali. È stata infatti individuata nel porto della città la prima Zona franca doganale interclusa della regione, un’area dove le imprese potranno movimentare, trasformare e stoccare merci con regole doganali più snelle e agevolazioni fiscali pensate per attrarre investimenti.

L’iter procedurale

La firma del protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Autorità di Sistema Portuale e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, lo scorso 13 ottobre, ha segnato l’avvio operativo di una collaborazione triennale che ha l’obiettivo di rendere pienamente funzionante la Zona logistica semplificata regionale e la sua componente più innovativa, la Zona franca.

All’interno dell’area doganale le merci potranno entrare, uscire o essere lavorate senza i consueti vincoli, con tempi più rapidi e costi ridotti. Le imprese potranno beneficiare di esenzioni, rimborsi e sgravi sui dazi, oltre alla possibilità di utilizzare merci europee in sostituzione di quelle importate. È un passo che apre la strada a una gestione più flessibile dei flussi commerciali, in linea con gli standard dei grandi porti del Nord Europa.

Per ora la Zfdi interessa un’area pubblica del porto di Ravenna, ma la Regione non esclude che in futuro possano essere individuate nuove zone anche in aree private o non strettamente portuali, a seconda delle esigenze produttive e logistiche.

Di tutto questo si è parlato nei giorni scorsi in un seminario organizzato da Confcooperative, occasione di confronto fra istituzioni, operatori e imprese sulle prospettive della Zona logistica semplificata e della futura Zona franca. L’Agenzia delle Dogane ha illustrato il percorso tecnico-burocratico necessario all’attivazione della Zfdi, evidenziandone anche la complessità.

L’assessora regionale alle Infrastrutture e ai trasporti Irene Priolo, intervenuta all’incontro, ha però invitato a non rallentare il processo: «È vero che è complicato, ma è una cosa che va fatta definendo il percorso entro la fine dell’anno. È un tema che sta già interessando le imprese, pronte a riposizionarsi. Ci sono alcune zone dell’Emilia-Romagna che ci chiedono di entrare nella Zls. Abbiamo attivato il 93% della superficie che ci era stata concessa: una volta fatta funzionare e portata a regime quella, dovremmo essere selettivi per far entrare il restante 7 %».

Contesto strategico

La novità si inserisce nel più ampio disegno della Zona Logistica Semplificata dell’Emilia-Romagna, approvata dal Governo nell’ottobre 2024 e costruita intorno al porto ravennate come baricentro del sistema regionale delle merci. Con un’estensione di circa 4.500 ettari, la Zls mette in rete 11 nodi intermodali, 25 aree produttive, 9 province e 28 Comuni, da Ravenna a Piacenza.

L’obiettivo è creare una grande infrastruttura diffusa che colleghi porti, ferrovie e aree industriali, a beneficio dell’intero sistema economico regionale. Le imprese che faranno parte della Zls potranno contare su semplificazioni amministrative, incentivi e sgravi fiscali, legati alla capacità di sviluppare rapporti economici con il porto di Ravenna.

Tra le misure già operative figurano premialità nei bandi regionali ed europei, sconti sugli oneri urbanistici e ambientali, e futuri incentivi per favorire lo spostamento delle merci dalla gomma al ferro.

Snodo fondamentale

Con la nascita della prima Zona Franca Doganale, Ravenna consolida così il proprio ruolo di porta logistica dell’Emilia-Romagna e di nodo strategico nei collegamenti europei. Un tassello che intreccia logistica, dogane e sviluppo industriale e che, secondo le istituzioni regionali, potrà incidere in modo concreto sulla crescita dell’intero sistema produttivo.