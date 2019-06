Droga da Napoli a Rimini, coppia fermata con 3 kg di hashish

RIMINI. Due napoletani sono stati fermati mercoledì pomeriggio in auto con un carico di oltre tre chili di hashish dai finanzieri del Nucleo Mobile del Gruppo di Rimini. I militari impegnati, all’uscita del casello autostradale di Cattolica hanno intimato l’alt ad una Fiat 500X a cui il conducente ha cercato vanamente di sottrarsi.

Insospettiti dalla pericolosa manovra del conducente, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno deciso di approfondire il controllo con una perquisizione del mezzo e grazie anche al prezioso fiuto dei due cani antidroga “Ulla” e “Donny”, sotto i tappeti della parte posteriore della vettura, nascosta in un vano, hanno trovato la droga suddivisa in 30 panetti.



La sostanza stupefacente sottoposta a sequestro dai finanzieri riminesi era sicuramente destinata ad alimentare il mercato della riviera romagnola, dove si stima che sul mercato al dettaglio avrebbe potuto fruttare circa 35.000 euro di illeciti guadagni.

I due arrestati sono stati messi a disposizione della locale Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Rimini, la donna presso quella di Forlì.