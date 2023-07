Dozza, cucciolo di cane nella spazzatura: salvato dai carabinieri

Una storia, fortunatamente a lieto fine, arriva da Dozza e ha come protagonisti i carabinieri della stazione locale. L’episodio risale a mercoledì mattina quando i militari sono intervenuti nelle campagne tra il capoluogo e la frazione di Toscanella dopo che un passante li aveva avvertiti affermando di aver sentito dei lamenti e dei guaiti provenire da un cassonetto per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Arrivati immediatamente sul posto, i militari, una volta sbloccato il meccanismo di apertura del cassonetto, si sono trovati davanti ai loro occhi, a sorpresa, un cucciolo di cane ancora in vita, appena nato e con il cordone ombelicale attaccato. Messo in salvo, il piccolo animale è stato poi affidato alle cure di una veterinaria di Imola. Nel frattempo, come da prassi, i carabinieri hanno subito avviato le indagini per risalire ai responsabili di questo folle gesto, indagati per maltrattamento e tentativo di uccisione di animali.