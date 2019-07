Dopo Marina Romea un'altra tromba marina al largo di Rimini

RIMINI. La sfuriata temporalesca non si è ancora conclusa. Dopo le piogge e le grandinate di ieri, anche stamane il cielo in Romagna si presenta tumultuoso. E dopo la tromba marina di ieri a Marina Romea, stamane all'alba un altro vortice è stato avvistato in mare a Rimini.

Fortunatamente il fenomeno vorticoso è rimasto al largo senza provocare danni, mentre è partita la conta di quelli provocati ieri a colture, auto e abitazioni dai chicchi di grandine di grossa dimensione caduti nel Riminese.