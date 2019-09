Dopo lo scandalo, Pamela Prati gira video musicale a Milano Marittima

MILANO MARITTIMA. Accantonato il Mark Caltagirone gate, Pamela Prati torna al lavoro e sbarca in Riviera. Precisamente a Milano Marittima dove, alla Pousada Beijaflor ha preso parte alle riprese del suo primo videoclip musicale, in uscita ad ottobre, che si intitolerà "Corazón de vacaciones" e che pare sia ispirato alle sue ultime tumultuose vicende amorose.

Ospite del locale di Maria ed Emilio, Pamela - accompagnata dal manager Gianni Baldisserri - ha accettato di partecipare al progetto prodotto da Mauro Catalini e Maurizio Nari, che cura anche la regia assieme a Giampaolo Mai.

Il testo della canzone, come detto, racconta il disincanto amoroso di una grande artista che, dopo aver creduto nell'amore, stanca delle continue delusioni, decide di mandare il suo cuore in stand-by.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: