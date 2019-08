Disabilità, a Ravenna dopo la spiaggia per tutti l'albergo del cuore

RAVENNA. Turismo sempre più inclusivo a Ravenna. Oltre all’esperienza di "Tutti al mare, nessuno escluso", lo stabilimento di Punta Marina per disabili creato dal sogno di un malato di sla, in città nel 2020 nascerà l’Albergo del cuore, il nuovo progetto della cooperativa San Vitale che metterà insieme accoglienza turistica innovativa e accessibile a tutti, riqualificazione urbana e responsabilità sociale. Una volta restaurato, infatti, nell'edificio sarà avviato l'inserimento lavorativo di giovani con disabilità appena usciti dalla scuola e che hanno difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro. Insieme all'albergo, saranno realizzate anche la prima guida di Ravenna accessibile e app specifiche.

A fare il punto e raccontare le idee per il futuro, il sindaco Michele De Pascale e l'assessore ai Servizi sociali Valentina Morigi e l'ideatrice Debora Donati (dell'associazione "Insieme a te") moglie di Dario Alvisi, malato di Sla, venuto a mancare nella primavera del 2018, che non si è mai arreso alla malattia e ha voluto vivere a pieno la sua vita anche continuando a godere della bellezza del mare.

In 52 giorni dall'apertura dello stabilimento sono stati 186 gli ospiti (principalmente dal nord Italia, poi dall'Emilia-Romagna e uno anche dalla Repubblica Ceca) per un totale di 627 presenze con una media di 12 al giorno; i volontari sono stati 317 per un totale di 1.169 presenze, in media 22 ogni giorno. Quest'anno, tra l'altro l'apertura è di due mesi (dal 29 giugno all'1 settembre) anziché di uno solo, le postazioni con attacchi elettrici per i respiratori sono diventate dieci, sono aumentati gli ausili per entrare in acqua, come sedie o lettini, sono stati messi a disposizione quattro appartamenti pienamente accessibili per poter organizzare una vera vacanza e non solo un giorno di mare. Molte anche le attività ricreative come concerti, animazioni e anche la possibilità di fare l'esperienza di un giro in barca a vela grazie alla collaborazione con l'associazione Marinando.

"Tutti al mare, nessuno escluso è un progetto di cui siamo immensamente fieri", commenta il sindaco Michele de Pascale. Nel Comune di Ravenna "ci sono 38 chilometri di spiagge e un'offerta di accoglienza turistica che, nelle intenzioni, è sempre voluta essere per tutti. Tuttavia fino all'anno scorso, quando e' nata questa meravigliosa esperienza, non lo era fino in fondo". Per questo quando l'associazione Insieme a te ha presentato questo progetto, "ci siamo impegnati per affiancarla nell'affrontare il percorso tecnico e burocratico per ottenere le autorizzazioni necessarie".