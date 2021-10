Diretta, Cesena-Ancona Matelica 2-0 finale (rivivi il live)

CESENA-ANCONA MATELICA 2-0

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Steffè, Mulè, Ciofi, Favale (22′ st Gonnelli); Berti (22′ st Munari), Rigoni, Ardizzone; Caturano (34′ st Pierini), Ilari (34′ st Missiroli); Bortolussi (41′ st Shpendi). A disp.: Fabbri, Pollini, Brambilla, Nannelli, Pogliano, Yabre, Tonin. All.: Viali.

ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali; Noce (21′ st Tofanari), Iotti, Masetti, Di Renzo; D’Eramo (34′ st Sabattini), Gasperi, Iannoni (21′ st Ruani, 37′ st Vrioni); Rolfini, Faggioli (21′ st Del Sole), Sereni. A disp.: Canullo, Avella, Farabegoli, Maurizii. All.: Colavitto.

ARBITRO: Saia di Palermo.

AMMONITI: Rolfini, Di Renzo, Ardizzone, Favale.

RET: 32′ pt Botorlussi, 39′ st Pierini

NOTE: Angoli 3-3. Spettatori 5325.

49′ st TRIPLICE FISCHIO! Cesena batte Matelica 2-0

49′ st Contropiede orchestrato sull’asse Shpendi-Munari, quest’ultimo si libera al tiro murato da Iotti, sulla ribattuta si coordina Shpendi che va vicinissimo al suo primo gol tra i professionisti

48′ st Tiro di Pierini direttamente su punzione da distanza impossibile. Palla ampiamente sopra la traversa

46′ st Cesena che continua a tenere palla in zona d’attacco lasciandosi lontana da ogni pericolo

45′ st Saranno quattro i minuti di recupero

44′ st Palla in profondità per Vrioni, attentissimo Nardi in uscita bassa

41′ st Dentro anche S. Shpendi al posto di uno strepitoso Bortolussi

39′ st Bortolussi difende palla e lancia Pierini a tu per tu contro Viali. Il nuovo entrato bianconero con un sinistro incrociato firma il 2-0 che mette in discesa il match

39′ st RADDOPPIA IL CESENA

37′ st Problemi fisico per Ruani, dentro Vrioni

36′ st Continua la fase di stallo per ambo le formazioni che ormai da diversi minuti non si rendono pericolose dalle parti dei due portieri

34′ st Dentro Missiroli e Pierini al posto di Ilari e Caturano. Per gli ospiti dentro Sabattini per D’Eramo

32′ st Continua ad essere ottimo il lavoro di Caturano e compagni nell’addormentato nel match

29′ st Accelerazione di Sereni che mette in difficoltà Munari, Nardi è attento a mettere in corner

25′ st Fiammata di Munari conquista il terzo corner del match peri i suoi

24′ st Conclusione a lato di Tofanari sulla ribattuta del calcio d’angolo

23′ st Doppio cambio anche per il Cesena che inserisce Gonnelli e Munari al posto di Favale e Berti. Cambiano un po’ gli assetti bianconeri con Gonnelli centrale di difesa con Mulé e Ciofi spostato da Terzino

21′ st Ecco i primi cambi per l’AnconaMatelica, dentro Del Sole, Tofanari e Ruani, al posto di Faggioli, Iannoni e Noce

20′ st Partita non certo emozionante nel secondo tempo, con il Matelica che continua a fare una gran fatica creare gioco

17′ st Battuta di Rigoni su una punizione dalla destra, il colpo di Caturano è però impreciso

15′ st Sinistro debole di Berti che finisce a lato

14′ st Il Cesena cerca di addormentare la partita, non ci stanno gli ospiti che continuano a cercare verticalizzazioni per i propri attaccanti

12′ st Altro destro di Rolfini deviato da Ciofi e poi controllato agilmente da Nardi

10′ st Doppio cross dalla sinistra di Ilari, decisivo due volte Masetti in piena area piccola, poi sulla successiva ripartenza ammonito Favale che trattiene Rolfini

8′ st Tiro di Sereni murato in calcio d’angolo da Ciofi

6′ st Tiro mancino di Rolfini che però finisce direttamente in curva mare, si attende ancora il primo tiro in porta dell’Ancona Matelica

4′ st Tiro a giro dalla destra di Iotti, sfera che termina altissima sopra la traversa di Nardi

3′ st Ammonito Ardizzone che stende Noce al limite dell’area

2′ st Tiro cross di Sereni dalla sinistra controlla in due tempi Nardi

1′ st Inizia il secondo tempo, primo pallone gestito dal Cesena

Momenti di tensione sugli spalti alla mezz’ora quando dalla curva ospite forte di 1200 unità arriva un fumogeno indirizzato verso il gruppo organizzato del Cesena

Un Cesena cinico e a tratti estremamente pimpante chiude avanti sull’1-0 il primo tempo. La rete del vantaggio arriva al 32′ pt con Bortolussi lanciato alla grande da Rigoni che a per tu con Vitali lo buca con tanta freddezza. Ottimo il lavoro in fase difensiva dove il miglior attacco del campionato non si rende mai davvero pericoloso dalle parti di Nardi

46′ pt Ilari tiene palla alla bandierina e così termina il primo tempo. Cesena ed Ancona-Matelica negli spogliatoio sul risultato di 1-0

45′ pt Un minuto di recupero

42′ pt Intervento durissimo di Di Renzo su Caturano lanciato in contropiede, giallo giustissimo

40′ pt Ottima azione di Berti che scambia con Caturano girando poi sulla sinistra dove Favale lascia partire un cross con lo stesso Caturano riesce per deviare verso la porta in maniera pericolosa

39′ pt Altra conclusione dalla distanza per gli ospiti, questa volta è Gasperi che prova il destro a giro che comunque non impensierisce Nardi

38′ pt Conclusione di Di Renzo dai 25 mt, la sfera finisce altissima sopra la traversa di Nardi

35′ pt Cesena molto cinico nel concretizzare nella prima vera occasione da gol ed ora continuare nella pressione all’AnconaMatelica che fa una grande fatica ad imporre il proprio gioco

32′ pt Lancio di Rigoni in profondità con il contagiri per Bortolussi che a tu per tu con Vitali non sbaglia e manda in vantaggio i suoi

32′ pt CESENA IN VANTAGGIO!

29′ pt Contropiede velocissimo di Rolfini che lanciato in profondità, il suo sinistro a tu per tu con Nardi finisce fuori. Prima però Caturano e tutto il Cesena reclama a gran voce il calcio di rigore sul goffo intervento di Di Renzo sul quale sembra evidente un tocco di mano

27′ pt Faggioli tiene palla al limite dell’area sul fronte destro, arriva così puntuale il fallo di Ciofi da posizione pericolosa

24′ pt Colpo di testa di Caturano su cross di Favale, tutto facile per Vitale

22′ pt Primo calcio d’angolo per il Cesena con il pallone che si ferma sul primo palo primo che Masetti riesca rinviarlo sventando il tentativo di Caturano

19′ pt Tiro di Rigoni dopo un’azione corale del Cesena, la ribattuta di Iotti è decisiva

16′ pt Fase di studio tra le due squadre che ancora non riescono ad imporre il proprio gioco sugli avversari

14′ pt Calcio di punizione dalla sinistra per l’AnconaMatelica palla abbondantemente sopra la traversa di Nardi

11′ pt Spinge ora il Cesena che si rende pericoloso dalle parti di Vitali, con un cross di Favale sul quale Mulé viene anticipato dall’estremo difensore ospite

8′ pt Pronta la risposta dei bianconeri con Bortolussi che si libera per il tiro con la sfera che finisce altissimo sulla traversa

7′ pt Mischia in area cesenate dove prima cade Faggioli dopo un contrasto giudicato non falloso di Mulé, poi Rolfini si tuffa e viene ammonito per simulazione

6′ pt Primo calcio d’angolo per gli ospiti dopo l’intervento di Ciofi

5′ pt Ritmi non particolarmente sostenuti in queste prime battute di gara con le squadre che vogliono imporre il proprio gioco sugli avversari

3′ pt Pressing alto dei marchigiani che non danno spazio al Cesena di costruire il proprio gioco

1′ pt Subito tiro dalla distanza di Rolfini con la palla che finisce altissimo sopra la traversa

1′ pt Inizia il match, promo pallone tra i piedi dell’Ancona Matelica

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo, pochi istanti ed inizierà il match

Il vice presidente dell’Aic Davide Biondini premia Mattia Bortolussi per il titolo di capocannoniere della scorsa stagione con 17 gol. Riscaldamento finito dalle due squadre.

Nel Cesena Viali tiene a riposo Pierini e sceglie Ilari insieme a Caturano per supportare Bortolussi in avanti.

Allo stadio Manuzzi clima tipicamente autunnale e bella cornice di pubblico, con oltre 1.600 tifosi ospiti in curva Ferrovia.