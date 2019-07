Deiezioni dei cani, a Novafeltria arrivano le "Dog Toilet"

NOVAFELTRIA. "L’Amministrazione comunale di Novafeltria, ponendo attenzione alla pulizia e al decoro urbano, ha provveduto ad installare dei contenitori Dog-Toilet per la raccolta delle deiezioni canine". A spiegare l’iniziativa è l’assessora Morena Toni: “A titolo sperimentale sono stati installati, con la collaborazione della Montefeltro Servizi, 2 contenitori, uno nei giardini pubblici del centro storico e uno in piazzale I Maggio. Con questa iniziativa l’Amministrazione intende mettere i possessori dei cani nella condizione di non compromettere il decoro urbano della nostra comunità, di pari passo saranno applicate le sanzioni per chi continuerà ad adottare comportamenti incivili.

