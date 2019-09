Decreto sicurezza, chiuso il Cas di Conselice: trasferiti i profughi

CONSELICE. Per effetto e disposizione della Prefettura di Ravenna, ha chiuso i battenti il Cas di Conselice, il Centro di accoglienza straordinaria gestito dalla cooperativa La Traccia nei locali dell’ex hotel Selice. Nei giorni scorsi infatti state trasmesse le liste dei trasferimenti dai Cas in proroga cessati al 31 agosto ai gestori vincitori del bando e della manifestazione di interesse dall’1 settembre 2019.

A Conselice il centro ha operato in questi anni e ha ospitato fino a 49 profughi provenienti da varie nazioni della Africa e dell’Asia (prevalentemente Nigeria, Senegal, Mali e Bangladesh).

"La chiusura del Cas è uno degli effetti dei bandi emanati dalla Prefettura a seguito dei nuovi decreti sulla Sicurezza, che hanno cancellato la precedente impostazione dell'accoglienza diffusa costruita dai sindaci della Bassa Romagna attraverso l'Asp con la Prefettura", spiega una nota dell'amministrazione comunale.

"Prendiamo atto della nuova situazione – commenta il sindaco, Paola Pula - constatando che è terminata una gestione collaudata, concertata con i territori, basata su un'accoglienza diffusa che faticosamente i sindaci della Bassa Romagna, attraverso l’Asp, avevano costruito con la Prefettura”.

Per effetto delle disposizioni prefettizie, i profughi precedentemente ospiti del Cas di Conselice sono stati trasferiti in altre strutture della Bassa Romagna.

