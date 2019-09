Dante, corteo con i sindaci di Ravenna e Firenze

RAVENNA. Cittadini di tutte le età, turisti e amministratori di oltre trenta città italiane hanno partecipato questa mattina alle celebrazioni per il 698° annuale della morte di Dante che ha regalato emozioni e momenti di grande intensità. È stata una sorta di prova generale in vista delle celebrazioni per il 700° annuale del 2021 al quale la città sta già lavorando e nel quale sarà coinvolta tutta la nazione.

I sindaci di Firenze Nardella e Ravenna De Pascale

In testa al corteo partito da piazza del Popolo i gonfaloni di Ravenna e Firenze e i due sindaci Dario Nardella e Michele De Pascale, poi il cammino nei luoghi cari a Dante, diverse letture tratte dal purgatorio, la messa officiata dal vescovo di Ravenna Lorenzo Ghizzoni insieme al collega di Firenze Giuseppe Betori. E infine il tradizionale rito dell'offerta dell'olio da parte dei fiorentini al sepolcro di Dante.