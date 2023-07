Danni alluvione in Romagna, vertice tra il ministro della Cultura e il Commissario Figliuolo

Si è svolto oggi a Roma, al Collegio Romano, un incontro tra il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il Commissario di governo alla ricostruzione in Emilia Romagna, Marche e Toscana, Gen. Francesco Paolo Figliuolo. Al centro del colloquio una prima valutazione dei danni al patrimonio culturale delle zone alluvionate, al cui recupero verranno destinate le risorse provenienti anche dall’aumento di un euro dei biglietti di tutti i musei statali introdotto con il decreto legge 61/2023. La misura, in vigore nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, potrà essere prorogata di ulteriori tre mesi se necessario. Sono, inoltre, allo studio altre iniziative sull’onda del risultato ottenuto con il concerto straordinario “Italia loves Romagna”. Gli interventi di messa in sicurezza e di recupero dei beni culturali danneggiati dall’alluvione vedranno il coinvolgimento delle strutture centrali e periferiche del MiC, già in prima linea sin dall’inizio dell’emergenza insieme ai Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale.