Dalla Russia a Rimini, Pennabilli e Ravenna per Fellini e Guerra

Cinque giornaliste russe, dal 26 al 29 settembre, saranno in Emilia Romagna per partecipare a un educational tour promosso da Apt Servizi Emilia Romagna.Il programma dell’iniziativa promozionale toccherà Rimini, Pennabilli, Ravenna e Bologna e sarà l’occasione per presentare le iniziative, previste nel 2020, in occasione del centenario della nascita del regista Federico Fellini e del poeta e sceneggiatore Tonino Guerra, molto conosciuto ed apprezzato anche in Russia (paese a cui Guerra era profondamente legato, grazie alla moglie Eleonora Lablockina, chiamata affettuosamente Nora, conosciuta nel 1975 in casa di amici durante il festival del cinema di Mosca, e all’amicizia con il regista Andreij Tarkovskij, per il quale scrisse la sceneggiatura di Nostalghia).Le reporter scrivono per il bimestrale di viaggi “National Geographic Traveler Russia” (110.000 copie), per la rivista mensile di bordo della Compagnia aerea Rossiya Airlines “R Flight” (110.000 copie), per la rivista trimestrale d’arte, cultura e turismo “Iskusstvo” (3.000 copie), per il settimanale di politica, economia, vita sociale, affari e cultura “Ogonyok” (79.150 copie), per il diffuso sito di lifestyle, moda, viaggi e food “Hellomagazine.ru” (700.000 visitatori unici mensili).Giovedì 26 settembre le giornaliste arriveranno a Rimini da Mosca con un volo della compagnia aerea russa del gruppo Aeroflot “Pobeda” (che ha recentemente annunciato, in un incontro con l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini e i responsabili di Apt Servizi Emilia Romagna, un piano di sviluppo dei suoi collegamenti da Rimini, sia durante il periodo invernale che in quello estivo). Durante la prima giornata del tour il gruppo farà una visita guidata nel centro storico riminese e nei luoghi Felliniani e incontreranno un referente della Cineteca di Rimini per una presentazione delle iniziative in programma nel 2020 in occasione dei cento anni della nascita del regista.Il giorno successivo, venerdì 27 settembre, le reporter raggiungeranno Ravenna per una visita alle bellezze artistiche della città con i suoi monumenti e mosaici Patrimonio Unesco mentre, sabato 28 settembre, il gruppo si trasferirà nel borgo di Pennabilli, nell’Alta Valmarecchia. Qui le giornaliste saranno coinvolte nella 12/a edizione della manifestazione dedicata a 'Gli antichi frutti d'Italia' organizzata dall'Associazione culturale intitolata a Tonino Guerra, che difende e celebra colture tradizionali, "frutti dimenticati", prodotti del territorio, tradizione contadina e biodiversità. Durante la giornata si svolgerà un tour nei luoghi di Pennabilli dedicati a Guerra ed è previsto un incontro con la moglie Lora. Domenica 29 settembre le cinque reporter russe si trasferiranno a Bologna dove saranno coinvolte in un tour guidato del centro storico della città, seguito da una cena a base di eccellenze enogastronomiche regionali, prima del rientro a Mosca con un volo Aeroflot in partenza dall’Aeroporto “Marconi”.

