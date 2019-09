Dalla Regione 250mila euro a Cesena per i danni della piena del Savio

CESENA. Stanziate dalla Regione le risorse per gli interventi urgenti legati alla piena del Savio del 13 e 14 maggio scorsi. A Cesena sono stati destinati circa 87.500 euro per lavori, servizi e acquisti svolti o da svolgere per ripristinare la situazione e ulteriori 65.000 euro sono stati destinati al Consorzio di Bonifica per la ricostruzione dello scolo Sacerdoti a seguito dell'allagamento della zona Ippodromo. Altri 100.000 euro invece andranno all'Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile per il ripristino e la messa in sicurezza degli argini del Savio nel tratto dal Ponte della Ferrovia a Ronta.

