Dalla devastazione alla rinascita, Milano Marittima si rialza dal tornado

MILANO MARITTIMA. Venite a vivere "questo miracolo". A una manciata di ore dalla tromba d'aria che ha devastato Milano Marittima, in vie e spiagge la normalità è tornata a "tempi record". Sono stati infatti ripristinati tutti i servizi, mentre stabilimenti balneari e strutture ricettive sono pienamente operative. Per cui l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, va oltre le possibili disdette e invita i turisti a non lasciare la Riviera, anzi a raggiungerla per vedere dal vivo come le ferite siano state ricucite.

E’ stato "grazie all'impegno di tutti", sottolinea, che "Milano Marittima e Cervia sono tornate subito a splendere con l'aiuto di istituzioni, Protezione civile, forze dell'ordine, imprenditori, volontari e la solidarietà degli stessi turisti".

Al lavoro da subito per ripulire strade e coordinare gli interventi, "per quello che solo all'apparenza può sembrare un miracolo". Ora, conclude, come ha detto il presidente Stefano Bonaccini nel sopralluogo di ieri, "la Regione c’è e farà la sua parte, chiedendo lo stato d'emergenza nazionale per risarcire i danni pubblici e quelli a privati", per ora la stima parla di due milioni di euro per la sola parte pubblica e "stanziando i fondi per i primi interventi urgenti e intervenendo con fondi propri laddove a cittadini e imprese non verrà garantita la copertura nazionale".