Dalla ceramica ai vestiti, stilista di Faenza "veste" Jennifer Lopez

FAENZA. Un genio, un talento faentino che sta conquistando il mondo del fashion system. E’ Nicola Bacchilega, giovane stilista che affonda il suo background nel mondo della ceramica, avendo frequentato l’Istituto Ballardini e da qui intrapreso una brillante carriera nella moda, che proprio ora sta per esplodere a livello planetario. E’ recentissima, alla Settimana della moda di Milano, la collaborazione con l’atelier Versace a fianco del maestro Luigi Massi per la realizzazione di abiti che sono opere d’arte, sculture dall’impatto visivo unico che utilizzano la ceramica per creare “armature” da lui definite "protesi di bellezza irradianti luce". Punto di forza sono gli elementi applicati, in ceramica, soprattutto dorata, modellati e smaltati a Faenza. Una bella innovazione, oltre ad un’idea forte trasmessa alle botteghe per nuove ispirazioni, lavorazioni e lancio di stili decorativi. Al Jungle Dress di Donatella Versace ha stupito tutti il suo estro accanto a Jennifer Lopez, l’attrazione più glamour in passerella.

