Da San Marino la stuntwoman di “Barbarians 2” su Netflix: “Il pericolo è il mio mestiere”

È una donna d’acciaio nonostante il sorriso dolcissimo l’unica stuntwoman del Titano, la 31enne Letizia Fabbri. Da quando la sua carriera è esplosa, ha vissuto e lavorato in numerose città europee tra cui Praga, dove con il fidanzato Federico Colicchio ha mosso i primi passi (ma sarebbe meglio dire rocamboleschi salti) nel 2000. Prima aveva lavorato in gruppi sammarinesi, conoscendo Alessandro Canini, il solo stuntman della Repubblica. Ora «il mio desiderio più grande è volare in Canada, Paese dalla fiorente industria cinematografica per continuare a cimentarsi come controfigura» lanciandosi da rupi, saltando in aria dopo esplosioni col bagliore intorno fino a volare in moto, dato che la guida è uno dei sine qua non del mestiere.

Letizia Fabbri

Passione senza freni



Proprio il combattimento dalla scherma alla kick boxing è una delle sue specialità assieme all’equitazione, come per altri lo è immergersi in apnea per prove mozzafiato o macinare acrobazie sul tetto di un treno. Ogni stuntman ha infatti due abilitazioni e le basi delle restanti specialità. «Molti – spiega Letizia – approdano al cinema dal paracadutismo, ma anche dal circo o dai tuffi». Esistenze a tutta adrenalina, dunque. Quanto alle dive che sostituisce, riconosce che «c’è chi è meno gentile, visto che la nostra notorietà è soprattutto tra gli addetti ai lavori, e chi al contrario si dimostra ammirata visto che prova paura solo ad affacciarsi sui burroni, nella scena precedente a quella in cui cadrò al posto loro per finire su un materasso. C’è stata anche un’attrice alle prime armi molto contrariata, perché non rendendosi conto dei pericoli, voleva correre tra le rovine incendiate». Il rischio invece è sempre dietro l’angolo, quasi una seconda pelle, e nonostante un allenamento di almeno 5 ore al giorno non mancano gli imprevisti. «Una volta sono saltata in aria tipo eroina della Marvel e ho mancato di qualche millimetro il punto di arrivo. Così sono andata a sbattere contro un arredo subendo un brutto colpo, per fortuna attutito dalla parrucca di scena». Per fortuna «la troupe ci coccola, offrendo molto più del necessario».

Tutto calcolato



Tra i segreti scenici Letizia svela imbracature e corde nascoste ma anche imbottiture ad hoc, vesti color carne nonché detriti morbidi che schizzando per aria non provocano danni: «La vecchia scuola, capeggiata da Jackie Chan proveniente dal Paese del Dragone, esigeva meno protezioni. Ma a volte la vita è legata a un nodo per cui sul set spicca un coordinatore che non lascia nulla al caso, calcolando angolazioni e gestendo le complesse macchine che vanno a pressione o a mano».

Successi in serie



Netflix non è rimasta indifferente al suo talento, assoldandola per la serie “Barbarians 2”. «Non tutto il percorso è stato rose e fiori – spiega – perché sono partita dal nulla, incoraggiata dal mio fidanzato, ma spesso la via è più agevole per chi è figlio di personaggi noti o possiede i contatti giusti». La carriera «può proseguire anche gli oltre sessant’anni. Una volta terminato l’impegno sul grande schermo, mi piacerebbe insegnare ma anche diventare la stunt coordinatore che dirige gli stuntmen sul set. Sono pochissime le donne coordinatrici». Corsi per stuntmen a San Marino dal 31 gennaio, info: 334 2799890 stuntacademy.sm@gmail.com