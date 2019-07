Da lunedì parte la raccolta porta a porta dei rifiuti in centro a Imola

IMOLA. Prenderà il via lunedì la rivoluzione della raccolta dei rifiuti a Imola con l’introduzione del sistema porta a porta nel centro storico. Nell’ambito della riorganizzazione, a inizio settimana saranno quindi eliminati i vecchi cassonetti e le campane gialle, collocati i bidoni per l’organico, quelli per solo vetro e, sui viali, posizionate le nuove Isole ecologiche di Base. Queste ultime, così come i bidoni dell’organico all’interno dei viali e le isole interrate per plastica e lattine, rimarranno aperte fino al 31 luglio compreso per favorire un passaggio graduale al nuovo servizio, non sarà quindi necessario utilizzare le tessere per aprirle ma basterà premere il pulsante che sblocca l’apertura.

L’avvio sarà accompagnato da un periodo di tutoraggio con informatori ambientali che affiancheranno i cittadini e le attività nell’utilizzo delle nuove modalità dal 9 al 12 luglio.