Da Laura Pausini un "in bocca al lupo" ai pulcini del Faenza calcio

FAENZA. Non capita tutti i giorni di riceve un augurio da un personaggio famoso. Ma è quanto accaduto ai baby calciatori del Faenza a cui Laura Pausini ha rivolto su Instagram un video per fare "un grande in bocca al lupo ai pulcini" in vista della nuova stagione. Un filmato breve in cui la cantante di Solarolo ha voluto spronare gli aspiranti campioni che è stato postato sulla pagina social della società. Il tutto alla vigilia dell'open day per avvinare al calcio i bambini nati tra il 2011 e il 2014 in programma al centro tecnico San Rocco (via Ravegnana 75) sabato 31 agosto dalle 17 alle 19.

