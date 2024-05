Torneranno tra i banchi del “Serra” di Cesena a 53 anni dal diploma

Ora hanno tutti tra i 72 ed i 73 anni. Ma non si sono mai persi di vista come compagni di scuola. Anche se non abitano tutti a Cesena ma vivono sparsi per il cesenate e più in generale per la Romagna.

Si sono diplomati nell’ormai lontanissimo luglio del 1971. Ma quest’anno, invece della “solita reunion” delle superiori, hanno preso una decisione in parte diversa: torneranno a sedersi sui banchi dell’istituto Renato Serra per almeno un’ora “di lezione”.

L’incontro avverrà domani mattina grazie alla disponibilità data dal preside Paolo Valli ed alla verve di un vero e proprio “comitato organizzatore” dell’evento: composto da alcuni di quegli ex studenti, di quella che allora era la 5a D della “scuola per ragionieri e periti commerciali”.

«Purtroppo è impossibile che ci siano i professori di allora - sottolinea Werther Vincenzi, portavoce del comitato che ha organizzato l’evento - Ma dopo più di mezzo secolo, 53 anni per la precisione, sarà davvero emozionate rivedersi e sedersi in classe per noi “giovanotti e signorine” dell’anno di diploma 1971. Da anni ci incontriamo a tavola ogni estate. Fino al cinquantennale di diploma ci siano visti ogni cinque anni. Poi, vista l’età, abbiamo deciso fosse meglio trovarsi ogni anno ed anche questa volta saremo in 24: dei 29 di cui era composta la classe. Qualcuno sarà assente, ma non perché sia venuto nel frattempo “a mancare”».

L’ultima reunion dello scorso anno era stata fatta a tavola, a Longiano. «Quest’anno ci è venuta l’idea di tornare sui banchi di allora. Il mio gruppo classe ha tirato le fila dell’evento: siamo amici per la pelle fin da quando, all’epoca, se uno di noi per qualche motivo non aveva voglia di andare a scuola, per solidarietà saltavamo tutti assieme le lezioni. Abbiamo contattato il Serra ed il vice preside si è messo con cortesia a disposizione di questa operazione nostalgica ed aggregativa. Ci guiderà per la scuola spiegandoci come, a livello di materie impartite e percorso di studi, tanto sia cambiato da allora ad oggi; e ci farà anche sedere in classe. Non la nostra classe però: quella, che era affacciata con le finestre lato Hotel Casali, dell’ala più spostata verso l’Iti, adesso infatti fa parte dell’istituto Geometri. Sarà un bel tutto nei ricordi: un’oretta prima di mettersi a tavola per la consueta conviviale con i compagni di scuola».