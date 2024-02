Sinner diventa un quadro grazie a un artista di Cesenatico

La finale vinta da Jannik Sinner agli Australian Open è già diventata un’opera d’arte grazie ad un artista di Cesenatico che si chiama Simone Tribuiani. Come riporta il sindaco Matteo Gozzoli su Facebook, poco distante dal Porto Canale c’é uno studio in cui si intravedono sempre alcune opere d’arte - e solitamente si sente anche ottima musica - alcune enormi e altre più piccole. La maggior parte sono a tema sportivo e le realizza Simone Tribuiani che grazie al suo talento é stato anche invitato ad Arte Feria, la prima fiera d’arte in Italia che si svolge e Bologna dal 1974. Lo trovate lì fino a domenica, altrimenti è sempre a Cesenatico. Qui c’é il suo quadretto dedicato alla vittoria di Sinner, uno dei suoi ultimi lavori!”.