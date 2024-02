Romagna fra caldo e nebbie: 18 gradi a Saludecio, ma il tempo sta per cambiare

RIMINI. Temperature molto al di sopra della media in Romagna per effetto dell'alta pressione che si è ormai insediata da giorni e che dovrebbe lasciare spazio a una perturbazione nel prossimo fine settimana. Fanno eccezione alcuni tratti di costa dove a causa della nebbia e della foschia il termometro non riesce a salire. Oggi le centraline di 3BMeteo hanno registrato a mezzogiorno 18 gradi (17,7 per la precisione) a Saludecio Ponte Rosso in provincia di Rimini, 15,7 a Casola Valsenio, 13,5 a Rimini, 13,7 a Forlì, 13,2 a Cattolica. Termometri attorno ai dieci gradi sia sul monte Carpegna sia sul Monte Falco. Sempre a mezzogiorno nella zona di Punta Marina (Ravenna) si è invece rimasti a 4 gradi.