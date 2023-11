Roberta Cappelletti rockstar del liscio su Amazon Prime con Fabio De Luigi

Roberta Cappelletti la rockstar del liscio appare in questi giorni sulla piattaforma streaming di Amazon in “Amazing - Fabio De Luigi, il nuovo show di Amazon Prime Video. E’ stata la produzione Fremantle a chiedere a Roberta Cappelletti di fare parte della giuria per questa produzione internazionale. Il docu-film-reality si snoda in una sorpresa dopo l’altra in un’atmosfera molto felliniana dove si gira l’episodio “Le Origini “ al Grand Hotel Palace a Roma e dove si riscopre cosi il ballo liscio che l’attore di Santarcangelo di Romagna balla accompagnato da un’insegnante supportato da un’orchestra da ballo presentata da Daniele Perini e che vede nella giuria che dovra’ votare il comico romagnolo proprio Roberta Cappelletti. Fabio De Luigi è stato entusiasta della partecipazione di Roberta Cappelletti in questo cameo come simbolo del ballo liscio e della romagnolità.