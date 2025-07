Rimini. Sorpresa a La Petite Langoustine, Gianluca Vacchi sale in console

Il venerdì di La Petite Langoustine si è trasformato in un evento inatteso: Gianluca Vacchi, una delle webstar più discusse ma anche più virali a livello internazionale, è salito a sorpresa in console e ha suonato per oltre un’ora per il pubblico del ristorante, divertito e meravigliato dalla situazione. L’imprenditore e dj bolognese, capace di muovere oltre 40 milioni di follower tra Instagram e Tik Tok, era arrivato in compagnia di alcuni amici al famoso locale della darsena per una cena a base di crostacei. Poi, trascinato dalle vibrazioni della serata ha deciso di fare una sorpresa ai gestori: si è presentato in console e ha improvvisato un vero e proprio dj set.

«Di certo non ce lo aspettavamo, è stata una sorpresa anche per noi - afferma il titolare Luigi Bonifacio -. Se un personaggio come Gianluca Vacchi, abituato a suonare nei club più prestigiosi del mondo, decide pure di salire in console, non possiamo che ritenerci fortunati. Significa innanzitutto che qui è stato bene. Quindi lo ringraziamo e spero che torni a trovarci».