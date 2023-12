Rimini, per smaltire il pranzo di Natale, un allenamento gratis al Bagno 26 a Santo Stefano: ecco come iscriversi

“Il 26 al 26” è la proposta natalizia della Personal trainer Elen Souza che sfida anche quest’anno ad un allenamento straordinario al Bagno tiki 26 a Rimini esattamente il giorno dopo la festività Natalizia. A Natale è tradizione ed è giusto rilassarsi in famiglia, anche festeggiando e mangiare un po’ più del normale, ma attenzione, il giorno dopo Elen Souza sfida a rimettersi subito in forma e fare un allenamento straordinario, provando a smaltire tutti gli stravizi natalizi. Il ritrovo è per le 10 al bagno tiki 26 a Rimini, dopo 10’ di riscaldamento sulla spiaggia si svolgerà un allenamento di attvità funzionale: si lavora i muscoli profondi, migliorando la postura e prevenendo il male di schiena, aumenta la resistenza e la forza muscolare, migliora il condizionamento del sistema cardiorespiratorio.

Il programma prevede alla fine dell’allenamento un momento per scambiarsi gli auguri, anche grazie a tante aziende che hanno messo a disposizione degli omaggi per tutti.

L’iniziativa è gratuita tramite iscrizione a questo link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-26-al-26-work-out-delle-feste-778233947687?aff=oddtdtcreator