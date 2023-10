Rimini, le ex alunne “in classe” dopo 70 anni in ricordo della maestra più amata

La rimpatriata della classe 1ª del 1953: un’amicizia lunga 70 anni. Erano 33 bambine che, negli anni del dopoguerra, frequentavano le scuole “Ferrari” di Rimini e ora, proprio in quella piazza, si ritrovano due volte al mese, da circa 40 anni, per l’apericena d’estate e la colazione in inverno.

In occasione del primo giorno di scuola, che cadeva il 15 settembre, hanno voluto ricordare l’amata maestra Giovanna Fantini Turci, scomparsa qualche anno fa all’età di 103 anni, assieme alla figlia 90enne Gabriella che, registro alla mano, ha provveduto a fare l’appello rinnovando la commozione generale.