Rimini, il pitone Morfeo ha trovato casa: “Lo aggiungo ai miei 11 serpenti”

Il pitone Morfeo ha trovato una nuova famiglia, Saccomanni di 4animals pronta all’adozione. Era balzato agli onori della cronaca lunedì scorso, quando il suo proprietario l’aveva puntato addosso al coinquilino per minacciarlo accompagnando il gesto con insulti razzisti. Per il 46enne è scattata la misura cautelare dell’allontanamento da casa e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima. Fatto sta che il pitone reale di due anni è rimasto chiuso in una stanza, nella teca “fai da te”, a cui dava gran colpi notte e giorno spaventando gli inquilini. Ora il lieto fine. L’animale, di cui si occupavano a cadenza regolare i carabinieri della forestale, avrà un’altra famiglia grazie alla sinergia tra due associazioni: 4animals fondata da Saccomanni e Italian Gekko con referente Giada Baruffini. «Sarà quest’ultima - spiega - a prenderlo in carico finché Morfeo, visitato ieri dal veterinario, potrà essere adottato». Lei si è resa subito disponibile ad accoglierlo fra gli altri 11 serpenti, 2 scorpioni, altrettante tarantole, 6 gatti e 2 cani. Con l’occasione fa presente che nessun animale va scelto in base a capricci ma valutando costi e gestione, dalle visite alle temperature a cui mantenere i rettilari sino agli integratori da somministrare. Da qui il suo prossimo impegno nelle scuole, per lanciare una campagna di sensibilizzazione a tutela degli animali non convenzionali o esotici, fermo restando che le vendite dovrebbero esser regolate da norme più rigorose.