Rimini, i vandali col pennarello non si arrendono mai: sfregio alla vecchia pescheria

I banchi della Vecchia pescheria sono dei veri e propri monumenti. La Soprintendenza lo ha ribadito più volte. Il Comune ha spiegato a ripetizione che le lastre in marmo non possono essere utilizzate come tavolini esterni dei pubblici esercizi tanto cari al popolo della notte. Ma, evidentemente, c’è ancora chi non lo sa e non lo ha capito bene. Tanto che ieri sui banconi che furono del pesce sono spuntate scritte e disegni in inglese vergati con un pennarello nero indelebile. L’ennesimo sfregio che non sarà semplice cancellare.