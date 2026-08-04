Rimini, “da 70 anni le nostre vacanze all’hotel Odeon”

Vacanze che, con il passare degli anni, diventano legami. Sono quelle di due famiglie, una svizzera e una tedesca, premiate all’Hotel Odeon per la loro lunga fedeltà a Rimini, nel corso di una cerimonia alla presenza dell’assessora Mattei.

Silvia e Kurt, provenienti dalla Svizzera, sono legati alla struttura fin dal 1956. Silvia ha conosciuto Rimini da bambina, quando vi trascorreva le prime vacanze al mare insieme ai nonni e ai genitori.

Negli anni Silvia è tornata prima con il fidanzato, poi marito, Kurt, e successivamente con le loro due figlie. Oggi sono anche le nuove generazioni della famiglia a scegliere Rimini e l’Hotel Odeon per le proprie vacanze, proseguendo una consuetudine iniziata settant’anni fa.

Da oltre cinquant’anni anche la famiglia tedesca di Michael e Regina, proveniente da Berlino, frequenta la struttura. Il legame ebbe inizio con una numerosa famiglia di giostrai berlinesi e si è consolidato nel tempo attraverso nuove unioni e generazioni. Michael e Regina hanno visto crescere all’Hotel Odeon le loro figlie, che oggi continuano a tornare a Rimini con le proprie famiglie.

Nel corso della cerimonia è stato consegnato alle due famiglie un riconoscimento come segno di affetto per una amicizia che va oltre il soggiorno turistico.

Anche l’Hotel Odeon rappresenta un esempio della storia familiare e turistica di Rimini. Aperto nel 1954 all’interno di una piccola casa unifamiliare, oggi la struttura è condotta dalla quarta generazione, che porta avanti una tradizione di accoglienza lunga oltre settant’anni, accompagnando l’evoluzione del turismo cittadino e mantenendo vivo quel rapporto personale con gli ospiti che costituisce uno dei tratti più autentici dell’ospitalità riminese.