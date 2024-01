Riecco “Zia Crì”: la chef riminese torna con la Cook Academy Tv insieme a Justine Mattera

Molte novità bollono nella pentola dell’edizione 2024 di Cook Academy Tv, la trasmissione prodotta da Expì le cui puntate sono in corso di registrazione e si potranno vedere in tutta Italia sia sul piccolo schermo che on line a partire dal 22 febbraio. Al centro del format, come in passato, la cucina, con la possibilità di imparare ricette e i trucchi dei professionisti. Ma la nuova edizione del programma dedicherà attenzione anche al tema dell’alimentazione e delle sane abitudini a tavola, e guarderà alla produzione alimentare, con un occhio di riguardo per le eccellenze agroalimentari di cui è ricca l’Italia.

Il cast

Fra le novità di maggior rilievo, l’arrivo di Justine Mattera che sarà ospite fissa del programma, affiancandosi alla storica “padrona di casa” Cristina Lunardini. L’attrice e show girl americana sarà una sorta di ‘inviata speciale’ visitando aziende e realtà attive nell’ambito del benessere, della salute e della bellezza. Non solo: Justine sarà presente anche in studio, dove intervisterà alcuni ospiti e affiancherà Cristina Lunardini nella preparazione di ricette che porteranno il suo personalissimo tocco. Confermata al timone del programma – come accade fin dalla prima edizione del 2013 – Cristina Lunardini, la famosa ‘Zia Cri’, che ha conquistato la notorietà presso il grande pubblico come ospite fissa de “La Prova del Cuoco” prima e di “É sempre Mezzogiorno” su Rai 1 con Antonella Clerici.

La chef riminese – protagonista di molte trasmissioni targate Expì - guiderà gli spettatori alla scoperta dei prodotti e delle loro storie e, naturalmente, mostrerà come preparare piatti prelibati e proporrà innovative ricette. Davanti alle telecamere ci sarà anche Claudia D’Angelo, giornalista e conduttrice televisiva, ma anche regista di vari programmi realizzati da Expì. A lei il compito di intervistare gli ospiti del programma e di fare da collegamento tra i vari spazi.

Il programma ha avuto e avrà anche in questa edizione, ospiti diversi chef stellati: quest’anno a inaugurare la serie sarà Giuseppe Biuso, attualmente alla guida del ristorante “Vite” di San Patrignano dopo aver condotto il ristorante stellato “il Cappero” presso il Therasia Resort di Vulcano.

A completare il format, il contributo della dottoressa Sara Biondi, medico e nutrizionista, che tornerà, come nelle passate stagioni, per illustrare proprietà nutritive, valori energetici e calorie dei vari ingredienti protagonisti delle ricette di Cristina e fornirà preziosi consigli per una dieta sana ed equilibrata.

La distribuzione

Altra grande novità è la distribuzione di Cook Academy Tv sul Canale Italia 71, che trasmetterà ogni episodio su tutto il territorio nazionale a partire da giovedì 22 febbraio alle 20,25. La prima parte della 12° stagione terminerà il 6 giugno e riprenderà a fine settembre, per

concludersi come sempre a Natale. Inoltre la trasmissione andrà in onda sul canale 518 di Sky e su un circuito di emittenti distribuite su tutto il territorio nazionale di cui fanno parte: