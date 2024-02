Riccione, il pastore tedesco Dark esce dal canile e... trova lavoro in Polizia

La polizia locale di Riccione si è impegnata in un innovativo progetto per potenziare la già esistente unità cinofila in dotazione al Corpo. Grazie ad una collaborazione e alla vicinanza tra Massimiliano Lemmo, Presidente dell’associazione “Konrad Lorenz e l’uomo incontrò il cane” che gestisce con grande competenza e sensibilità il canile intercomunale, e la polizia locale, si è sperimentato un apposito e particolare percorso per il recupero di un bellissimo cane di razza pastore tedesco, entrato in canile a seguito di una rinuncia di proprietà, affinché lo stesso possa entrare a far parte della unità cinofila del Corpo.

In questi mesi un operatore della polizia locale e gli istruttori ed educatori del canile, che con grande dedizione hanno fornito tutte le competenze tecniche di conoscenza del comportamento animale, si sono quotidianamente occupati e presi cura del pastore tedesco di nome Dark. Il cane dell’età di due anni e mezzo, durante un percorso di avvicinamento e conoscenza reciproca con l’operatore di polizia locale, fatto di tempo trascorso insieme ed attività specifiche soprattutto all’esterno dell’area del canile, ha dimostrato da subito grande interesse, affiatamento e riconoscenza, aumentando costantemente l’affezione.

Il percorso ha visto anche momenti di avvicinamento tra Dark e la famiglia dell’operatore, composta anche da bambini, per assicurare all’animale il maggior benessere possibile, considerato che Dark seguirà il collega anche a casa quando non sarà in servizio. Ora Dark può lasciare definitivamente il canile ed essere quindi adottato dalla polizia locale; da oggi quotidianamente sarà presente anche in Comando con il suo conduttore, l’Assistente Marco Natili.

L’iniziativa è sostenuta da tutti gli appartenenti al Corpo ed accolta con grande interesse e partecipazione. Dark, entrato a far parte da oggi della grande squadra della polizia locale di Riccione, frequenterà nei prossimi mesi, fuori regione, un percorso di formazione per la ricerca di sostanze stupefacenti con l’obiettivo di addestrare ed abilitare la coppia conduttore - cane.

Al corso di formazione specifica, si affiancherà nei prossimi mesi anche un ulteriore pastore tedesco che il Comando intende acquisire, questa volta proveniente da uno specifico allevamento, così come in passato era stato per Ziko, al fine di costituire un nucleo composto da tre unità cinofile.