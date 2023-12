Ravenna, un bel regalo di Natale: il 25 dicembre ritrova la bici rubata al figlio

Ha ritrovato il 25 dicembre la bicicletta che era stata rubata quattro giorni prima al figlio. Quasi un regalo di Natale. Ma ancora più bello è il fatto che il punto in cui il ladro (o chiunque altro) ha parcheggiato il velocipede preoccupandosi pure di legarlo con tanto di lucchetto a una rastrelliera, pare sia sorvegliato dal sevizio di telecamere urbane. Tant’è che ora saranno i video a mostrare chi si è preso cura negli ultimi quattro giorni della bicicletta rubata il 21 dicembre a un ragazzo di 17 anni.

Il ritrovamento, come detto, è avvenuto la sera di Natale. La bici era posteggiata all’altezza dell’incrocio tra piazzale Farini e via Carducci. Il genitore aveva già denunciato il furto, e quando casualmente ha visto il mezzo nella rastrelliera l’ha subito riconosciuto. Per prima cosa ha contattato la Polizia locale, che giunta sul posto ha proceduto a tagliare il lucchetto e sequestrare il velocipede. Verificate le carte, la bicicletta è stata riconsegnata al legittimo proprietario, inoltrando successivamente la segnalazione del furto alla Procura.

Ora le indagini, come è facile prevedere, andranno ad analizzare i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza, che potrebbero portare all’identificazione di chi ha utilizzato il mezzo; qualora fosse rintracciato, rischia di essere indagato per furto e ricettazione.