Ravenna, torna “Cocker Spring Party” nel nome di Lola, cockerina motociclista

Il 13 e 14 aprile a Classe l’evento benefico “Cocker Spring Party 2024” per aiutare cocker in difficoltà. Un weekend all’insegna dell’amicizia e della solidarietà nel ricordo di Lola

Sabato 13 e domenica 14 aprile a Classe, nell’albergo Sant’Apollinare e nell’area verde pubblica adiacente la Basilica di Sant’Apollinare in Classe, si svolgerà la nuova edizione del “Cocker spring party”, un evento benefico aperto a tutti i tipi di cani e alle loro famiglie. L’evento è patrocinato dal Comune di Ravenna.

La finalità dell’evento è quella di raccogliere fondi da destinare all’associazione Cocker’s Angel Rescue Italia odv per il recupero, cura e adozione di cocker spaniel in difficoltà, perché abbandonati per strada, salvati da situazioni di disagio, rinchiusi in canili o rinunciati dai proprietari.

La raccolta fondi sarà effettuata attraverso una cena e un pranzo su prenotazione dove i cani sono i benvenuti, nonché un vero e proprio mercatino della solidarietà, che si terranno, il sabato sera, al ristorante Canto del Mare e la domenica all’albergo Sant’Apollinare. Il programma dell’evento, organizzato da due famiglie ravennati, prevede anche una passeggiata in spiaggia con gli amici a quattro zampe a Lido Adriano nel pomeriggio del sabato e nella mattinata della domenica nonché, nel pomeriggio del sabato, un brindisi in ricordo di Lola l’indimenticata cockerina motociclista che si svolgerà poco prima del tramonto a Classe nell’area in cui è stato realizzato il murale “Viva Lola”. Le prenotazioni per la cena e il pranzo sono ormai chiuse, con quasi cento persone presenti al pranzo domenicale provenienti anche da Friuli, Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana, con oltre settanta cocker al seguito.

I fondi raccolti durante l’evento saranno destinati alle cure di due sfortunati cuccioli di cocker nati con problematiche fisiche da fattrici recuperate dall’associazione: Wendy, una femmina fulva e Peter, un maschietto focato. Entrambi sono al sicuro ed accuditi al meglio, ma i costi per loro sono stati importanti.

L’evento rappresenta l’ultimo di una lunga serie di iniziative benefiche organizzate nel territorio del comune di Ravenna fin dal lontano 2017 e che hanno consentito di raccogliere oltre 31mila euro interamente devoluti all’associazione.

Per ulteriori informazioni e curiosità : www.cockersangel.it ; info@inviaggioconlola.com