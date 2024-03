Ravenna, nerd di tutto il mondo unitevi: domenica il torneo di Pac-Man

Dopo la grande partecipazione al torneo di Mario Kart, la rassegna Gaming Classis, che vede La Corelli e Fondazione RavennAntica proporre speciali eventi al Museo Classis Ravenna, lancia una nuova sfida: domenica 17 marzo alle 17 è in programma il torneo di Pac-Man, accompagnato dalle variazioni composte da Alicia Galli sul tema del celeberrimo titolo che regnava nelle sale da gioco anni Ottanta; in questa occasione l’Orchestra La Corelli è diretta da Jacopo Cacco. Oltre che come giocatori, dato che c’è ancora qualche posto disponibile, anche in questo caso è possibile partecipare come pubblico, sostenendo il proprio giocatore preferito tra le note della famosa colonna sonora riprodotta dal vivo dall’orchestra. Il vincitore sarà premiato con due biglietti per assistere ad uno spettacolo del prossimo Ravenna Festival.

Info e iscrizioni al torneo Pac-Man: biglietteria@lacorelli.it

Info e prevendite: Biglietteria Teatro Alighieri 0544 249244 – Biglietteria online: www.teatroalighieri.org

Biglietti: 5 Euro