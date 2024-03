Ravenna, lo chef Salbaroli dedica la “Trattoria Minghina” alla sua nonna centenaria

Dopo l’esperienza positiva dell'Hotel e Ristorante Millepini a Marina Romea, Matteo Salbaroli fa il bis. Questa volta l’obiettivo è la storica insegna Il Classicano. Una scommessa che ancora una volta coinvolge le aree decentrate, che diventano lo scenario perfetto per promuovere lo sviluppo locale e per valorizzare le tradizioni culinarie del territorio. Mentre l’hotel è già a pieno regime, lo Chef Salbaroli si prepara ad accendere i fornelli della Trattoria Minghina, che sarà gestita in modo autonomo rispetto alla struttura ricettiva.

Minghina è l’affettuoso diminutivo con cui tutti da sempre conoscono la signora Domenica, la nonna di Matteo, che ha recentemente festeggiato il traguardo straordinario dei 100 anni. “Mi è sembrato un omaggio dovuto. Una testimonianza tangibile dell'amore per le radici e la tradizione, che permea ogni aspetto di questa nuova avventura culinaria”, dichiara il noto chef de L’Acciuga.

“Dalla Minghina - continua - gli ospiti potranno gustare un'ampia selezione di prelibatezze della cucina romagnola, insieme a specialità di pizza, offrendo un'autentica esperienza gastronomica che celebra il meglio della tradizione locale.”

Ed è stata proprio la nonna Minghina a tagliare il nastro della trattoria. “Un gesto rappresentativo della continuità generazionale e dell’importanza del legame con questo territorio. Mia nonna, come me del resto, è di Madonna dell’Albero”, conclude Salbaroli.

Trattoria Minghina si propone come una destinazione ideale sia per la clientela locale sia per i viaggiatori d'affari che desiderano gustare autentiche ricette romagnole o dell’ottima pizza durante il loro soggiorno nella zona.