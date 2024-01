Ravenna, lettera ai ragazzi e Reel sui social per promuovere l’ora di religione a scuola

Una lettera a genitori e studenti, ma anche dei Reel pubblicati sui social per promuovere l’ora di religione a scuola. E’ quanto sta mettendo in campo la Diocesi di Ravenna in vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico (c’è tempo fino al 10 febbraio per aderire), in un territorio dove quest’anno i frequentanti dell’ora di religione tra Ravenna, Cervia e Portomaggiore sono stati il 69,4%. Quell’ora, si legge nella lettera a firma dell’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni e la direttrice dell’Ufficio scolastico diocesano, Simona Scala, “non è catechismo ma un’opportunità di crescita personale nel conoscere in modo critico tutto che ci circonda. Un’ora anche per comprendere meglio e con uno stile diverso altre discipline grazie al collegamento con l’Irc ha con tante materie, alcune anche insospettabili”. Con l’ora di religione, aggiungono rivolti ai ragazzi, “i docenti vorrebbero raccontarvi tutte le belle cose della nostra terra, di tutte le tradizioni, di tutti i segni che, nei monumenti, nei riti, nella musica e nelle parole raccontano la storia di chi siamo oggi dopo un cammino avvincente e bello di secoli e millenni. Vogliamo e speriamo che l’ora di religione cattolica a scuola, offerta a tutti, possa diventare un momento di scambio e di conoscenza reciproca, uno spazio per imparare il confronto e il dialogo”. L’idea è di “ripartire dai ragazzi”, mettendoli al centro, chiarisce Scala che legge i numeri di chi non frequenta dando “una ragione storica, ma anche una normativa che non aiuta”. Questo perché si definisce l’ora di religione come materia curricolare “ma poi, di fatto, si offre l’uscita da scuola come alternativa”. In più, soprattutto in certe zone e in alcune scuole e istituti, “è aumentata anche la percentuale di studenti stranieri”.

Infine, uno sguardo ai numeri del territorio di Ravenna, Cervia e Portomaggiore. Nella scuola dell’infanzia e alla primaria la percentuale di chi si avvale dell’ora di religione è rispettivamente del 75% e del 79,5%. Percentuali simili alle medie dove i ragazzi che decidono di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica sono il 74,7% mentre alle superiori il dato si ferma al 48,5%. La diminuzione di chi la frequenta, per quel che riguarda le superiori, si vede in alcuni istituti più che in altri (Olivetti e Liceo Artistico, soprattutto) mentre in altre scuole il dato è in risalita rispetto ad anni precedenti, come al Liceo Classico.